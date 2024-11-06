Падіння євро та зміцнення долара: що відбувається з валютами після перемоги Трампа

Попередні результати виборів в США вже спричинили певні коливання валютних курсів. Однак хоч курс євро до долара вже падає, орієнтуватися лише на короткострокові зміни не варто.

Яку валюту варто зараз придбати

На фоні новин про перемогу Дональда Трампа спостерігається падіння курсу євро до долара, повідомляє Bloomberg. Однак як розповідає економіст Ілля Несходовський для 24 Каналу, коли відбувається певна подія, ніколи не варто орієнтуватися на тенденції, які відбуваються протягом навіть цілого дня, тому що вони емоційні.

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Нагадуємо! Після підрахунку голосів на виборах США Дональд Трамп отримав голоси щонайменше 277 виборників у більшості штатів, тоді як кандидатка від Демократичної партії Камала Гарріс – 224 голоси.

Як пояснює експерт, наразі відомі результати виборів, але, по факту, вступ у повноваження для Трампа відбудеться тільки в січні наступного року.

Ілля Несходовський Керівник аналітичного напряму мережі "АНТС" Тому говорити про те, що якимось чином, зміниться політика – не відповідає дійсності. Бо, іншими словами, політика США буде така сама, як мінімум на найближчий час, тобто якісь радикальні речі не змінюються.

Несходовський додає, що разом з тим, зараз можна говорити про певні тенденції, адже політика Трампа однозначно буде інакшою.

Виходячи з його першого терміну й того, які рішення були прийняті, США будуть активно змінювати незалежність від поставки зовнішніх ресурсів. І в цьому ключі, звичайно, це буде формувати укріплення долара, те, що ми зараз спостерігаємо, стосовно інших валют, зокрема євро,

– каже експерт.

Як радить економіст Данило Монін у коментарі 24 Каналу, загалом у довгостроковому зберіганні зараз рекомендуються заощадження саме у доларах США, ніж євро.