Яку виплату хочуть надати чорнобильцям у 2025

Мінсоцполітики пропонує надання додаткової виплати постраждалим від аварії на ЧАЕС. Йдеться про грошову компенсацію на харчові продукти.

Яку допомогу можуть ввести для чорнобильців

Виплата залежатиме від того, до якої категорії відноситься особа, повідомляє 24 Канал з посиланням на ФПУ.

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Для осіб, що постраждали від аварії на ЧАЕС і належать до 1 категорії виплати, залежно від області можуть встановити такі:

Одеська область – 505 гривень;

Дніпропетровська область – 497 гривень;

Чернігівська – 491 гривні;

Харківська – 509 гривень;

Житомирська – 509 гривень;

Полтавська – 466 гривні;

Херсонська – 502 гривні;

Київська – 529 гривні;

Запорізька – 497 гривень;

Луганська – 500 гривень;

Донецька – 513 гривень;

Вінницька – 485 гривень;

Миколаївська – 494 гривні;

Кіровоградська – 502 гривні;

Сумська – 491 гривні;

Львівська – 509 гривні;

Черкаська – 493 гривні;

Хмельницька – 491 гривні;

Волинська – 502 гривні;

Рівненська – 485 гривень;

Івано-Франківська – 498 гривень;

Тернопільська – 479 гривень;

Закарпатська – 498 гривень;

Чернівецька – 499 гривні;

місто Київ – 589 гривні.

Для тих, хто належить до 2 категорії: