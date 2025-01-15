Яку допомогу можуть ввести для чорнобильців

Виплата залежатиме від того, до якої категорії відноситься особа, повідомляє 24 Канал з посиланням на ФПУ.

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Для осіб, що постраждали від аварії на ЧАЕС і належать до 1 категорії виплати, залежно від області можуть встановити такі:

Одеська область – 505 гривень;

Дніпропетровська область – 497 гривень;

Чернігівська – 491 гривні;

Харківська – 509 гривень;

Житомирська – 509 гривень;

Полтавська – 466 гривні;

Херсонська – 502 гривні;

Київська – 529 гривні;

Запорізька – 497 гривень;

Луганська – 500 гривень;

Донецька – 513 гривень;

Вінницька – 485 гривень;

Миколаївська – 494 гривні;

Кіровоградська – 502 гривні;

Сумська – 491 гривні;

Львівська – 509 гривні;

Черкаська – 493 гривні;

Хмельницька – 491 гривні;

Волинська – 502 гривні;

Рівненська – 485 гривень;

Івано-Франківська – 498 гривень;

Тернопільська – 479 гривень;

Закарпатська – 498 гривень;

Чернівецька – 499 гривні;

місто Київ – 589 гривні.

Для тих, хто належить до 2 категорії: