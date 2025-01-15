Яку допомогу можуть ввести для чорнобильців
Виплата залежатиме від того, до якої категорії відноситься особа, повідомляє 24 Канал з посиланням на ФПУ.
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Для осіб, що постраждали від аварії на ЧАЕС і належать до 1 категорії виплати, залежно від області можуть встановити такі:
- Одеська область – 505 гривень;
- Дніпропетровська область – 497 гривень;
- Чернігівська – 491 гривні;
- Харківська – 509 гривень;
- Житомирська – 509 гривень;
- Полтавська – 466 гривні;
- Херсонська – 502 гривні;
- Київська – 529 гривні;
- Запорізька – 497 гривень;
- Луганська – 500 гривень;
- Донецька – 513 гривень;
- Вінницька – 485 гривень;
- Миколаївська – 494 гривні;
- Кіровоградська – 502 гривні;
- Сумська – 491 гривні;
- Львівська – 509 гривні;
- Черкаська – 493 гривні;
- Хмельницька – 491 гривні;
- Волинська – 502 гривні;
- Рівненська – 485 гривень;
- Івано-Франківська – 498 гривень;
- Тернопільська – 479 гривень;
- Закарпатська – 498 гривень;
- Чернівецька – 499 гривні;
- місто Київ – 589 гривні.
Для тих, хто належить до 2 категорії:
- Одеська область – 252,5 гривні;
- Дніпропетровська область – 248,5 гривень;
- Чернігівська – 245,5 гривні;
- Харківська – 254,5 гривні;
- Житомирська – 254,5 гривні;
- Полтавська – 233 гривні;
- Херсонська – 250,5 гривні;
- Київська – 264,5 гривні;
- Запорізька – 248,5 гривень;
- Луганська – 250 гривень;
- Донецька – 256,5 гривень;
- Вінницька – 242,5 гривні;
- Миколаївська – 247 гривні;
- Кіровоградська – 251 гривні;
- Сумська – 245,5 гривні;
- Львівська – 254,5 гривні;
- Черкаська – 246,5 гривні;
- Хмельницька – 245,5 гривні;
- Волинська – 251 гривні;
- Рівненська – 242,5 гривні;
- Івано-Франківська – 249 гривень;
- Тернопільська – 239,5 гривень;
- Закарпатська – 249 гривень;
- Чернівецька – 249,5 гривні;
- місто Київ – 294,5 гривні.