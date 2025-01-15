Яку допомогу можуть ввести для чорнобильців

Виплата залежатиме від того, до якої категорії відноситься особа, повідомляє 24 Канал з посиланням на ФПУ.

Читайте також Хто з українців зможе отримати від держави гроші на оренду житла

Для осіб, що постраждали від аварії на ЧАЕС і належать до 1 категорії виплати, залежно від області можуть встановити такі:

  • Одеська область – 505 гривень;
  • Дніпропетровська область – 497 гривень;
  • Чернігівська – 491 гривні;
  • Харківська – 509 гривень;
  • Житомирська – 509 гривень;
  • Полтавська – 466 гривні;
  • Херсонська – 502 гривні;
  • Київська – 529 гривні;
  • Запорізька – 497 гривень;
  • Луганська – 500 гривень;
  • Донецька – 513 гривень;
  • Вінницька – 485 гривень;
  • Миколаївська – 494 гривні;
  • Кіровоградська – 502 гривні;
  • Сумська – 491 гривні;
  • Львівська – 509 гривні;
  • Черкаська – 493 гривні;
  • Хмельницька – 491 гривні;
  • Волинська – 502 гривні;
  • Рівненська – 485 гривень;
  • Івано-Франківська – 498 гривень;
  • Тернопільська – 479 гривень;
  • Закарпатська – 498 гривень;
  • Чернівецька – 499 гривні;
  • місто Київ – 589 гривні.

Для тих, хто належить до 2 категорії:

  • Одеська область – 252,5 гривні;
  • Дніпропетровська область – 248,5 гривень;
  • Чернігівська – 245,5 гривні;
  • Харківська – 254,5 гривні;
  • Житомирська – 254,5 гривні;
  • Полтавська – 233 гривні;
  • Херсонська – 250,5 гривні;
  • Київська – 264,5 гривні;
  • Запорізька – 248,5 гривень;
  • Луганська – 250 гривень;
  • Донецька – 256,5 гривень;
  • Вінницька – 242,5 гривні;
  • Миколаївська – 247 гривні;
  • Кіровоградська – 251 гривні;
  • Сумська – 245,5 гривні;
  • Львівська – 254,5 гривні;
  • Черкаська – 246,5 гривні;
  • Хмельницька – 245,5 гривні;
  • Волинська – 251 гривні;
  • Рівненська – 242,5 гривні;
  • Івано-Франківська – 249 гривень;
  • Тернопільська – 239,5 гривень;
  • Закарпатська – 249 гривень;
  • Чернівецька – 249,5 гривні;
  • місто Київ – 294,5 гривні.