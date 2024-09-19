Яку зарплату беруть для нарахування пенсії

При встановлені розміру пенсій враховується трудовий стаж особи та її зарплата. Проте щодо другого пункту існує декілька нюансів.

Яку зарплату враховують при обчислені пенсії

В Україні заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії враховується за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року.

Читайте також Як дізнатися скільки стажу вже напрацьовано

Проте, якщо пенсіонер хоче і має довідку про заробітну плату, первинними документами для обчислення пенсії також може враховуватися зарплата за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30 червня 2000 року незалежно від перерв.

Нагадаємо! Заплата, яка нараховувалася особі з 1 липня 2000 року, враховується лише за даними, які знаходяться в Реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.