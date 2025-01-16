Заробив майже 1,5 мільйона: як змінювалась зарплата міністра фінансів Марченка
- У 2024 році Міністр фінансів України Сергій Марченко отримав заробітну плату в розмірі 1 436,9 тисячі грн, з щоквартальними змінами окладу.
- У 2023 році його дохід складався з зарплати 1 122 118 грн, пенсії 64 520 грн, подарунка 1 625 грн та іншого блага 245 грн.
Протягом 2024 року міністр фінансів Сергія Марченко отримував зарплату, яка доходила до позначки 104 820 гривень. Розмір його доплат, наразі не встановлений.
Яку зарплату отримав Міністр фінансів України у 2024
У відповідь на запит 24 Каналу, Мінфін вказав, що загалом за 2024 рік міністр фінансів України отримав заробітну плату у розмірі 1 436,9 тисячі гривень.
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Зауважете, що заробітна плата включає оклад, можливі доплати та індексацію. Що стосується посадового окладу Марченко, то він щоквартально змінювався наступним чином:
- з січня по березень 2024 року його оклад складав 89 685 гривень;
- з квітня по червень 2024 року він зріс до 96 155 гривень;
- з липня по вересень 2024 року – знизився до 94 515 гривень;
- з жовтня по грудень 2024 року – збільшився і сягнув 104 820 гривень.
Розмір окладу Марченка у 2024 році / Відповідь на запит 24 Каналу
Зауважте! Загалом, за 2024 рік посадовий оклад Марченко зріс на 15 135 гривень. Обіймає посаду міністр з 30 березня 2020 року.
Як зростав дохід Марченко з початку повномасштабної війни
31 січня 2024 року Марченко подав декларацію, де вказав, що його зарплата за 2022 рік сягнула 1 000 918 гривень. А от його пенсія загалом склала 54 409 гривень.
У декларації за 2023 рік вказано, що Марченко отримував дохід з таких джерел:
- заробітна плата – 1 122 118 гривень;
- пенсія – 64 520 гривень;
- подарунок у негрошовій формі – 1 625 гривень;
- інше додаткове благо – 245 гривень.
Цікаво, що усі грошові активи, вказані у деклараціях за 2022 і 2023 роки належать дружині Марченко.