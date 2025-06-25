Такого ще не було: Велика Британія передасть Україні унікальну військову допомогу

Велика Британія передасть Україні нову зброю. Ця допомога профінансована через доходи від російських заморожених активів.

Яку допомогу отримає Україна від Великої Британії

Велика Британія вперше використовує доходи від заморожених російських активів для фінансування зброї, що буде передана Києву, пише 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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Зверніть увагу! Цей пакет є частиною щорічної допомоги від Великої Британії у розмірі – 4,5 мільярди фунтів стерлінгів.

Кір Стармер Глава уряду Великої Британії Росія, а не Україна, повинна заплатити ціну за варварську і незаконну війну Путіна. Ми маємо право використовувати конфісковані російські активи для зміцнення повітряної оборони України. Безпека України є життєво важливою для нас.

Велика Британія ухвалила рішення про передачу Україні і 350 сучасних ракет для ППО. Аби їх виготовити та адаптувати було використано 70 мільйонів фунтів стерлінгів, що отримані завдяки програмі ERA.

Застосовуватись будуть ракети через системи Raven, які постачає Велика Британія. Зараз 5 з них вже на шляху до України.

Зауважте! Спочатку ці ракети були розроблені як "повітря-повітря". Згодом інженери адаптували їх для наземного запуску. На переобладнання загалом пішло 3 місяці.