Газ за Трансбалканським коридором в Україну

Було виставлено обсяг 3 мільйони кубічних метрів, а продано лише 0.163 мільйона кубічних метрів (близько 5 %), пише 24 Канал з посиланням на екскерівника ТОВ "Оператор ГТС України" (2019-2022 роки) Сергія Макогона.

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Попит на новий маршрут постачання газу з Греції до України поки незначний,

– уточнив Макогон.

Що таке Route 1 (Trans‑Balkan corridor)? Route 1 – це уніфікований “супер‑пакет” транспортної потужності. Він забезпечує одну тарифну ставку на маршрути через Грецію, Болгарію, Румунію, Молдову та Україну.

Згідно зі слів Сергія Макогона, аукціони проводяться на платформі RBP щонайбільше в четвертий понеділок місяця (далі – 28 липня для серпня).

І хоча загальна вартість нового маршруту оцінюється в 7–8 євро за мегават-годину, що лише трохи дешевше за альтернати­ви через Словаччину, страх перед регуляторною невизначеністю і складність адмінпроцедур також все ще відлякують трейдерів.

Зауважте! Результати цього аукціону дають потужний сигнал для необхідності подальшого зниження тарифу, щоб підвищити привабливість маршруту.