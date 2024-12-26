Україна отримала близько 1,7 мільярда доларів від Японії

Україна отримала близько 1,7 мільярда доларів від уряду Японії через проєкти Світового банку. Ці кошти надійшли до державного бюджету в період з листопада по грудень.

На що Японія виділила кошти

Фінансування буде направлено на соціальні, медичні та освітні програми, а також на відновлення бізнесу, повідомляє 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

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Кошти надійшли за наступними напрямками:

602 мільйони доларів США як позика в рамках проєкту "Інвестиції у соціальний захист для підвищення охоплення, стійкості та ефективності" (INSPIRE);

400 мільйонів доларів США кредиту у грудні 2024 року в рамках програми "Підтримка відбудови через розумне фіскальне управління" (SURGE);

250 мільйонів доларів США позики з листопада по грудень 2024 року у межах програми "Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво" (RISE);

220 мільйонів доларів США у грудні 2024 року через програму "Трансформація охорони здоров’я через реформи та інвестиції в ефективність" (THRIVE);

200 мільйонів доларів США з листопада по грудень 2024 року для програми "Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні" (LEARN).

Додаткові кошти від Японії

Японія надасть Україні додаткові 3 мільярди доларів, забезпечені замороженими російськими активами.

Про це днями повідомив президент Володимир Зеленський після переговорів з прем'єр-міністром Японії Шігеру Ішібою.

Зеленський висловив подяку уряду Японії за додаткову допомогу, зокрема на закупівлю енергетичного обладнання та будівництво укриттів.