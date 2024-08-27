Чи є доплата до пенсії після 65 років

Після настання пенсії українці все ще можуть розраховувати на збільшення виплат від держави. Зокрема мовиться про надбавки та доплати до виплат.

Надбавки до виплат після 65 років

Пенсіонери, які напрацювали понад 30 років стажу до 65 років, гарантовано отримуватимуть не менше 40% від мінімальної зарплати.

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Нагадаємо! Нині мінімальна зарплата становить 8 000 гривень, тож мінімальна пенсія повинна бути 3 200 гривень, хоча фактично становить 3 370 гривень.

Проте, якщо особа отримує менш як 40% від мінімальної зарплатні, їй автоматично призначать доплату.

Доплати за віком

Особи, які досягнули 70 років починають отримувати доплати за віком, розмір яких з часом росте наступним чином: