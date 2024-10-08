Які надбавки до пенсії передбачені пенсіонерам після 65 років

Українці, які досягли 65 років і мають достатній страховий стаж, повинні отримувати пенсію, що становить не менше 40% від їхньої заробітної плати. З віком їхня пенсія поступово зростає.

Чи отримують доплати 65-річні пенсіонери

Якщо пенсія 65-річного пенсіонера менша за 40% від мінімальної заробітної плати, йому автоматично призначається доплата до зазначеного мінімуму, повідомляють у ПФУ.

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Наприклад, якщо мінімальна зарплата становить 8 000 гривень, то мінімальна пенсія має бути не менше 3 200 гривень. Проте фактична мінімальна пенсія наразі становить 3 370 гривень.

Зверніть увагу! Доплата до пенсії нараховується автоматично, і не потребує звернення до Пенсійного фонду.

Вікові надбавки до пенсій

Варто зазначити, що після досягнення 70 років пенсіонери мають право на автоматичну доплату за віком. Розмір цієї доплати залежить від віку пенсіонера та збільшується з роками. Зокрема: