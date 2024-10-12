Пільгова пенсія: що це таке і як вона призначається

Пільгові пенсії призначаються особам, які працювали на роботах зі шкідливими або важкими умовами праці. Це передбачає можливість отримати пенсію за віком раніше, ніж за загальним порядком.

Умови для пільгової пенсії

Умови призначення пільгових пенсій визначаються Законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", повідомляють у ПФУ.

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Основні умови для отримання пільгової пенсії:

Досягнення пенсійного віку: Для жінок пенсійний вік залежить від року їх народження. Відповідний трудовий стаж: Необхідно мати певний стаж роботи в особливо шкідливих або важких умовах праці. Ці умови визначаються відповідно до списку №1 (підземна робота або робота з особливо шкідливими умовами) або списку №2 (інші роботи зі шкідливими умовами).

Якщо особа працювала на таких роботах до набрання чинності Закону, умови призначення пенсії можуть визначатися за попереднім законодавством.

Який стаж для пільгової пенсії

На підземних роботах та роботах з особливо шкідливими умовами:

Якщо повного стажу не вистачає, але є половина необхідного стажу на шкідливих роботах, пенсійний вік зменшується на 1 рік за кожен рік такої роботи для чоловіків і на 1 рік і 4 місяці для жінок.

Чоловіки можуть вийти на пенсію після досягнення 50 років, якщо мають стаж роботи від 20 років і 6 місяців до 25 років, з яких щонайменше 10 років повинні бути на зазначених роботах.

можуть вийти на пенсію після досягнення 50 років, якщо мають стаж роботи від 20 років і 6 місяців до 25 років, з яких щонайменше 10 років повинні бути на зазначених роботах. Жінки можуть вийти на пенсію після досягнення 45-50 років (залежить від року народження), якщо мають стаж від 15 років і 6 місяців до 20 років, з яких не менше 7 років і 6 місяців на таких роботах.

На інших роботах зі шкідливими умовами праці (список №2):

Чоловіки можуть отримати пенсію після 55 років, маючи стаж від 25 років і 6 місяців до 30 років, з яких не менше 12 років і 6 місяців – на небезпечних роботах.

можуть отримати пенсію після 55 років, маючи стаж від 25 років і 6 місяців до 30 років, з яких не менше 12 років і 6 місяців – на небезпечних роботах. Жінки виходять на пенсію після 50-55 років із загальним стажем від 20 років і 6 місяців до 25 років, з яких не менше 10 років на таких роботах.

Пільговий стаж дозволяє зменшити пенсійний вік та отримати пенсію раніше за звичайні умови.