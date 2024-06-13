Блакитного палива буде більше: в Україні запустили нову перспективну свердловину
Джерело:НАК "Нафтогаз"
Група Нафтогаз ввела в експлуатацію ще одну високодебітну свердловину, з якої вже видобувають газ та закачують його в газосховища. Такими темпами цьогорічні показники щодо блакитного палива вже перевищують минулорічні.
Скільки видобуватимуть газу з нової свердловини
В Групі Нафтогаз повідомляють, що дебіт нової свердловини становить 280 тисяч кубометрів блакитного палива та 120 тонн газового конденсату на добу, що робить її високопродуктивною.
До теми Усе по-іншому: як зміняться платіжки за доставку газу для українцівЗауважте! Запустило нову свердловину АТ "Укргазвидобування", що є частиною Групи Нафтогаз.
Крім того, свердловина була закладена як розвідувальна. Це для того, щоб провести дослідження перспективних покладів газоконденсатного родовища.
- Загалом її глибина становить 3,2 кілометра, а запаси родовища оцінюються на рівні близько 1 мільярда кубометрів газу.
Перспективи нового родовища
Очільник АТ "Укргазвидобування" Олег Толмачев зауважив, що можливості родовища надалі вивчають.
Воно є одним із найперспективніших в активах Укргазвидобування,
– додав Толмачев.
Водночас очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов додає, що темпи закачування газу перевищують минулорічні показники.
Українська енергетика перебуває в критичній ситуації. Група Нафтогаз активно готується бути підтримкою країні в майбутньому опалювальному сезоні та постачати тепло в міста і села,
– повідомив він.