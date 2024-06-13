Блакитного палива буде більше: в Україні запустили нову перспективну свердловину

Група Нафтогаз ввела в експлуатацію ще одну високодебітну свердловину, з якої вже видобувають газ та закачують його в газосховища. Такими темпами цьогорічні показники щодо блакитного палива вже перевищують минулорічні.

Скільки видобуватимуть газу з нової свердловини

В Групі Нафтогаз повідомляють, що дебіт нової свердловини становить 280 тисяч кубометрів блакитного палива та 120 тонн газового конденсату на добу, що робить її високопродуктивною.

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Запустило нову свердловину АТ "Укргазвидобування", що є частиною Групи Нафтогаз.

Крім того, свердловина була закладена як розвідувальна. Це для того, щоб провести дослідження перспективних покладів газоконденсатного родовища.

Загалом її глибина становить 3,2 кілометра, а запаси родовища оцінюються на рівні близько 1 мільярда кубометрів газу.

Перспективи нового родовища

Очільник АТ "Укргазвидобування" Олег Толмачев зауважив, що можливості родовища надалі вивчають.

Воно є одним із найперспективніших в активах Укргазвидобування,

– додав Толмачев.

Водночас очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов додає, що темпи закачування газу перевищують минулорічні показники.

Українська енергетика перебуває в критичній ситуації. Група Нафтогаз активно готується бути підтримкою країні в майбутньому опалювальному сезоні та постачати тепло в міста і села,

– повідомив він.

За останні 5 місяців АТ "Укргазвидобування" запустило 36 нових свердловин, з яких 11 дають понад 100 тисяч кубометрів газу за добу.