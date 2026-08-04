Грузія відмовляється від російської нафти: єдиний НПЗ вже знайшов альтернативу

Грузинський нафтопереробний завод, розташований у місті Кулеві, не прийматиме на переробку російську нафту. Замість того сировину постачатимуть з Лівії та Казахстану.

Звідки НПЗ отримуватиме нафту

Реалізація плану з диверсифікації постачання сирої нафти вже розпочалася, повідомила компанія Black Sea Petroleum LLC (BSP), яка керує грузинським НПЗ.

На початку липня завод у Кулеві почав переробляти казахстанську нафту. Решту запланованих обсягів сировини з Казахстану підприємство опрацює у серпні.

Також BSP підписала угоду з міжнародною трейдинговою компанією на постачання партії нафти лівійського походження. До Кулеві вона має прибути з 20 по 30 серпня 2026 року. Угода розрахована до кінця 2027 року і може бути продовжена.

Чому Грузія переходить на іншу нафту

Раніше Єврокомісія надала BSP перехідний період у шість місяців, щоб НПЗ у Кулеві міг диверсифікувати постачання та відмовитися від російської сирої нафти.

Закупівлі нафти у Казахстану та Лівії спрямовані на реалізацію цього кроку.

BSP і надалі реалізовуватиме свій план диверсифікації сировини, конструктивно співпрацюватиме з Європейською комісією та іншими компетентними органами, а також надаватиме чіткі й підтверджені докази досягнутого прогресу,

– йдеться у заяві.

Компанія наголосила, що налаштована повністю перейти на нафту неросійського походження, але зробити це плавно, зберігаючи безперервність і стабільність роботи єдиного нафтопереробного заводу у Грузії.

Таким чином, Росія втрачає ще одного покупця своєї нафти, а Грузія поступово позбавляється залежності від російської сировини.

Нагадаємо, у липні ЄС запровадив санкції проти заводів у третіх країнах, які переробляють російську нафту. Тоді обмеження торкнулися також грузинського НПЗ у Кулеві. Але йому надали піврічну відстрочку, щоб відмовитися від операцій із сировиною з Росії.