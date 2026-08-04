Откуда НПЗ будет получать нефть

Реализация плана по диверсификации поставок сырой нефти уже началась, сообщила компания Black Sea Petroleum LLC (BSP), управляющая грузинским НПЗ.

В начале июля завод в Кулеве начал перерабатывать казахстанскую нефть. Остальные запланированные объемы сырья из Казахстана предприятие переработает в августе.

Также BSP подписала соглашение с международной трейдинговой компанией на поставку партии нефти ливийского происхождения. В Кулеве она должна поступить с 20 по 30 августа 2026 года. Соглашение рассчитано до конца 2027 года и может быть продлено.

Почему Грузия переходит на другую нефть

Ранее Еврокомиссия предоставила BSP переходный период в шесть месяцев, чтобы НПЗ в Кулеве мог диверсифицировать поставки и отказаться от российской сырой нефти.

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Закупки нефти в Казахстане и Ливии направлены на реализацию этого шага.

BSP и в дальнейшем будет реализовывать свой план диверсификации сырья, конструктивно сотрудничать с Европейской комиссией и другими компетентными органами, а также предоставлять четкие и подтвержденные доказательства достигнутого прогресса,

– говорится в заявлении.

Компания подчеркнула, что намерена полностью перейти на нефть нероссийского происхождения, но сделать это плавно, сохраняя непрерывность и стабильность работы единственного нефтеперерабатывающего завода в Грузии.

Таким образом, Россия теряет еще одного покупателя своей нефти, а Грузия постепенно избавляется от зависимости от российского сырья.

Напомним, в июле ЕС ввел санкции против заводов в третьих странах, перерабатывающих российскую нефть. Тогда ограничения коснулись также грузинского НПЗ в Кулеве. Но ему предоставили полугодовую отсрочку, чтобы отказаться от операций с сырьем из России.