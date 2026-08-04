Звідки НПЗ отримуватиме нафту
Реалізація плану з диверсифікації постачання сирої нафти вже розпочалася, повідомила компанія Black Sea Petroleum LLC (BSP), яка керує грузинським НПЗ.
На початку липня завод у Кулеві почав переробляти казахстанську нафту. Решту запланованих обсягів сировини з Казахстану підприємство опрацює у серпні.
Також BSP підписала угоду з міжнародною трейдинговою компанією на постачання партії нафти лівійського походження. До Кулеві вона має прибути з 20 по 30 серпня 2026 року. Угода розрахована до кінця 2027 року і може бути продовжена.
Чому Грузія переходить на іншу нафту
Раніше Єврокомісія надала BSP перехідний період у шість місяців, щоб НПЗ у Кулеві міг диверсифікувати постачання та відмовитися від російської сирої нафти.
Закупівлі нафти у Казахстану та Лівії спрямовані на реалізацію цього кроку.
BSP і надалі реалізовуватиме свій план диверсифікації сировини, конструктивно співпрацюватиме з Європейською комісією та іншими компетентними органами, а також надаватиме чіткі й підтверджені докази досягнутого прогресу,
– йдеться у заяві.
Компанія наголосила, що налаштована повністю перейти на нафту неросійського походження, але зробити це плавно, зберігаючи безперервність і стабільність роботи єдиного нафтопереробного заводу у Грузії.
Таким чином, Росія втрачає ще одного покупця своєї нафти, а Грузія поступово позбавляється залежності від російської сировини.
Нагадаємо, у липні ЄС запровадив санкції проти заводів у третіх країнах, які переробляють російську нафту. Тоді обмеження торкнулися також грузинського НПЗ у Кулеві. Але йому надали піврічну відстрочку, щоб відмовитися від операцій із сировиною з Росії.