"Буде досить жорстким": ЄС вже готує новий пакет санкцій проти Росії

Після ухвалення 20-го пакету санкцій Європейський Союз вже переходить до наступного пакету обмежень. Його головоною метою стануть російські енергоносії.

Що відомо про 21-й пакет санкцій проти Кремля?

Водночас Сполучені Штати наразі ослабили санкційний тиск щодо Москви, про що повідомив глава міністерства закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

Найбільш критичними, безперечно, є майбутні пакети санкцій. 20-й пакет санкцій прийнято, 21-й готується, і він буде досить жорстким, особливо щодо енергоносіїв,

– сказав Цахкна.

Водночас він додав, що у рамках війни в Ірані Сполучені Штати знизили санкційний тиск на Росію. Крім того, знизився фактично тиск на Індію. А це має вплив й на Кремль.

Зауважте! Він наголосив, що всі ці події точно не можна назвати позитивними.

Нагадаємо, що ще минулого тижня, 24 квітня, очільниця європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що лідери Європейського Союзу наразі наполягають на розгляді та затвердженні наступного, вже 21-го пакета санкцій. Про це писало Суспільне.

Тепер, звісно, нам слід також переглянути попередні "червоні лінії", які раніше заважали запровадженню деяких санкцій і що ще ми можемо зробити,

– зазначила Каллас.

На її думку, це надсилає дуже чіткий сигнал росіянам, зокрема про те, що Україна є для Європи важливою. Зокрема Євросоюз продовжує таким чином надавати підтримку Києву.

Важливо! Ще 23 квітня ЄС розблокував 20-й пакет санкцій проти Росії.

Що ще варто знати про санкції проти Росії?

У Москві пригрозили, що Європа отримає відповідь щодо останнього пакета санкцій. Таку заяву зокрема зробила речниця російського МЗС Марія Захарова. Вона підкреслила, що відповідь буде жорсткою та відповідатиме інтересам Кремля.

Водночас Дмитро Пєсков визнав вплив західних санкцій на Росію. Однак додав, що країна вже навчилась мінімізовувати наслідки обмежень. Ба більше, Пєсков заявив, що вважає ці санкції незаконними.

Водночас економіст Олег Пендзин повідомив, що повна заборона на надання морських послуг російським суднам мала стосуватися російської нафти. Але цей пункт прибрали з 20-го пакет санкцій. Тому суттєвих обмежень наразі Росія не отримала.