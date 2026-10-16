Євросоюз готує новий фінансовий план для України на 2027 рік, – ЗМІ

Україна може зіткнутися з дефіцитом бюджету в 70 мільярдів євро у 2027 році, тому Євросоюз шукає додаткові джерела фінансування. Серед можливих варіантів – використання заморожених російських активів.

Про це повідомляє видання Rapporteur із посиланням на чотирьох дипломатів Євросоюзу.

Що планує Євросоюз?

Під час саміту ЄС у Брюсселі президент України Володимир Зеленський повідомив європейським лідерам, що наступного року дефіцит українського бюджету може сягнути 70 мільярдів євро.

Євросоюз уже пообіцяв надати Україні 45 мільярдів євро фінансової допомоги у 2027 році. Однак для покриття потреб держави необхідно знайти додаткові ресурси.

Тому лідери ЄС планують звернутися до Європейської комісії, щоб вона підготувала можливі механізми подальшого фінансування України. Остаточного рішення поки немає.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, коментуючи можливість залучення додаткових спільних запозичень Євросоюзу, наголосив на необхідності обговорити це питання.

У якій формі ми можемо надати Україні подальшу допомогу ЄС наступного року, нам потрібно обговорити,

– сказав Мерц.

Він додав, що "жодного рішення ще не прийнято".

Європейські лідери розглядають кілька варіантів залучення коштів для України.

Заморожені російські активи. ЄС може повернутися до ідеї використання знерухомлених російських коштів, значна частина яких зберігається в бельгійських банках. Водночас цей варіант залишається складним через попередні розбіжності між країнами-членами.

Невикористані кошти програми SAFE. Ідеться про оборонну програму ЄС обсягом 150 мільярдів євро. За оцінками, у ній може залишитися до 20 мільярдів євро невикористаних коштів.

Нові спільні запозичення. Ще один варіант – залучити додаткові кошти через спільні боргові зобов'язання Євросоюзу, за аналогією з позикою на 90 мільярдів євро, виплати за якою вже здійснюються.

Водночас використання заморожених російських активів поки не має достатньої підтримки серед усіх учасників ЄС.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що перспективи ухвалення такого рішення наразі залишаються невизначеними.

У нас було дуже, дуже ґрунтовне обговорення лише кілька місяців тому […] і, принаймні на даний момент, немає жодних шансів на таке рішення,

– сказав він пізно ввечері в п'ятницю.

Крістерссон також додав, що "нічого не змінилося".

Попри це, питання використання російських активів знову порушили під час дводенного саміту ЄС у Брюсселі.

Очікується, що Європейська комісія підготує документ із можливими механізмами фінансування України до неформального засідання Європейської ради в Дубліні, яке заплановане на 13 листопада.

Нагадаємо, європейські лідери побоюються, що Дональд Трамп дедалі більше схиляється до підтримки Росії та тиску на Україну. Країни ЄС готуються до сценарію, за якого Європа залишиться головним союзником Києва, і наполягають на збереженні санкцій проти Москви.