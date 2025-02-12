Газ у Європі рекордно дорожчає: Єврокомісія хоче обмежити ціни

Європейська комісія вивчає можливість запровадження тимчасового обмеження цін на газ у відповідь на їх рекордне підвищення. Наразі ціни досягли найвищих показників за останні два роки.

ЄС може обмежити ціни на газ

У Брюсселі цей захід обговорюють у межах ініціативи "чистої промислової угоди", яка має підтримати європейський бізнес у період енергетичної кризи, передає 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Наразі ціни на газ у Європі досягли найвищих показників за останні два роки, перевищуючи вартість американського газу в 3-4 рази.

Це створює значний тиск на промисловість. Серед основних чинників такого зростання – холодна погода та слабка генерація відновлюваної енергії через недостатній вітер.

Однак пропозиція щодо встановлення цінових обмежень викликала занепокоєння серед енергетичних і фінансових організацій.

Цікаво! Одинадцять галузевих асоціацій, зокрема Europex і AFME, направили лист до Урсули фон дер Ляєн, застерігаючи, що такий крок може негативно вплинути на стабільність ринку та безпеку енергопостачання.

Які ризики для ринку

Енергетичні та фінансові асоціації попереджають, що встановлення цінового обмеження на газ може "підірвати довіру" до європейської системи торгівлі енергоресурсами. Це, на їхню думку, змусить учасників ринку шукати альтернативні механізми поза межами ЄС.

Вперше ідея введення такої верхньої межі була запропонована ще у 2022 році. Тоді сталася енергетична криза, спричинена різким скороченням постачання російського газу до Європи після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Зауважте! Однак тоді обмеження не було запроваджено, оскільки ринкова ціна на газ залишалася нижчою за встановлений поріг у 180 євро за мегават-годину. Зараз ЄС знову повертається до цієї ініціативи через нові виклики для енергетичного ринку.