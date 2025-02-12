ЕС может ограничить цены на газ

В Брюсселе это мероприятие обсуждают в рамках инициативы "чистого промышленного соглашения", которая должна поддержать европейский бизнес в период энергетического кризиса, передает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Сейчас цены на газ в Европе достигли самых высоких показателей за последние два года, превышая стоимость американского газа в 3-4 раза.

Это создает значительное давление на промышленность. Среди основных факторов такого роста – холодная погода и слабая генерация возобновляемой энергии из-за недостаточного ветра.

Однако предложение по установлению ценовых ограничений вызвало беспокойство среди энергетических и финансовых организаций.

Интересно! Одиннадцать отраслевых ассоциаций, в частности Europex и AFME, направили письмо Урсуле фон дер Ляйен, предостерегая, что такой шаг может негативно повлиять на стабильность рынка и безопасность энергоснабжения.

Какие риски для рынка

Энергетические и финансовые ассоциации предупреждают, что установление ценового ограничения на газ может "подорвать доверие" к европейской системе торговли энергоресурсами. Это, по их мнению, заставит участников рынка искать альтернативные механизмы за пределами ЕС.

Впервые идея введения такого верхнего предела была предложена еще в 2022 году. Тогда произошел энергетический кризис, вызванный резким сокращением поставок российского газа в Европу после полномасштабного вторжения России в Украину.

Заметьте! Однако тогда ограничения не были введены, поскольку рыночная цена на газ оставалась ниже установленного порога в 180 евро за мегаватт-час. Сейчас ЕС снова возвращается к этой инициативе из-за новых вызовов для энергетического рынка.