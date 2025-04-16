ЄС шукає спосіб розірвати газові контракти з Росією, щоб не платити штрафи

Європейський Союз шукає спосіб припинити дію довгострокових контрактів на постачання російського газу без необхідності виплачувати штрафи. Єврокомісія розглядає юридичні варіанти, зокрема можливість посилання на форс-мажор, щоб компанії могли вийти з контрактів без фінансових втрат.

Плани ЄС щодо відмови від російських ресурсів

ЄС планує повністю відмовитися від російських енергоносіїв до 2027 року, передає 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Попри зменшення частки трубопровідного газу з Росії до 11%, імпорт російського зрідженого газу, навпаки, продовжує зростати.

США наразі є головним постачальником зрідженого природного газу до ЄС і розглядаються як основна альтернатива у разі подальшого скорочення імпорту з Росії. Попри санкції, у 2024-2025 роках Євросоюз сплатив РФ майже 22 мільярди євро за нафту й газ.

Російський газ і далі постачається в ЄС

Імпорт вугілля та більшості видів російської нафти заборонено, проте постачання газу поки не обмежено.

Російський ЗПГ і надалі надходить до ЄС, переважно через Францію, Бельгію та Іспанію. Завод "Ямал ЗПГ" зберігає контракти з великими компаніями, зокрема Shell і Naturgy.

Зауважте! Остаточне рішення Єврокомісії щодо повної відмови від російського газу затягується – окремі країни, зокрема Угорщина й Словаччина, чинять опір і заявляють про можливе блокування нових санкцій