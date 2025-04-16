ЄС шукає спосіб розірвати газові контракти з Росією, щоб не платити штрафи
- Євросоюз шукає способи припинити російські газові контракти без штрафів, розглядаючи юридичні варіанти, такі як форс-мажор.
- Плани ЄС включають повну відмову від російських енергоносіїв до 2027 року, попри зростання імпорту російського зрідженого газу.
Європейський Союз шукає спосіб припинити дію довгострокових контрактів на постачання російського газу без необхідності виплачувати штрафи. Єврокомісія розглядає юридичні варіанти, зокрема можливість посилання на форс-мажор, щоб компанії могли вийти з контрактів без фінансових втрат.
Плани ЄС щодо відмови від російських ресурсів
ЄС планує повністю відмовитися від російських енергоносіїв до 2027 року, передає 24 Канал з посиланням на Financial Times.
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Попри зменшення частки трубопровідного газу з Росії до 11%, імпорт російського зрідженого газу, навпаки, продовжує зростати.
США наразі є головним постачальником зрідженого природного газу до ЄС і розглядаються як основна альтернатива у разі подальшого скорочення імпорту з Росії. Попри санкції, у 2024-2025 роках Євросоюз сплатив РФ майже 22 мільярди євро за нафту й газ.
Російський газ і далі постачається в ЄС
Імпорт вугілля та більшості видів російської нафти заборонено, проте постачання газу поки не обмежено.
Російський ЗПГ і надалі надходить до ЄС, переважно через Францію, Бельгію та Іспанію. Завод "Ямал ЗПГ" зберігає контракти з великими компаніями, зокрема Shell і Naturgy.
Зауважте! Остаточне рішення Єврокомісії щодо повної відмови від російського газу затягується – окремі країни, зокрема Угорщина й Словаччина, чинять опір і заявляють про можливе блокування нових санкцій