Планы ЕС по отказу от российских ресурсов

ЕС планирует полностью отказаться от российских энергоносителей до 2027 года, передает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

Читайте также Нужно знать всем: изменится ли тариф на газ с 1 мая

Несмотря на уменьшение доли трубопроводного газа из России до 11%, импорт российского сжиженного газа, наоборот, продолжает расти.

США сейчас является главным поставщиком сжиженного природного газа в ЕС и рассматриваются как основная альтернатива в случае дальнейшего сокращения импорта из России. Несмотря на санкции, в 2024-2025 годах Евросоюз заплатил РФ почти 22 миллиарда евро за нефть и газ.

Российский газ продолжает поставляться в ЕС

Импорт угля и большинства видов российской нефти запрещен, однако поставки газа пока не ограничены.

Российский СПГ и в дальнейшем поступает в ЕС, преимущественно через Францию, Бельгию и Испанию. Завод "Ямал СПГ" сохраняет контракты с крупными компаниями, в частности Shell и Naturgy.

Обратите внимание! Окончательное решение Еврокомиссии о полном отказе от российского газа затягивается – отдельные страны, в частности Венгрия и Словакия, сопротивляются и заявляют о возможном блокировании новых санкций