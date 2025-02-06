У ЄС хочуть відмовитися від російського газу: вже є план дій

Європейський Союз працює над стратегією, яка передбачає повне припинення імпорту російського газу. Занепокоєння Угорщини та Словаччини не впливатимуть на рішення про відмову від російського палива.

ЄС готує план відмови від російського газу

ЄС також готовий підтримати країни-члени у їхніх зусиллях з диверсифікації джерел енергопостачання. Про це заявила прессекретар Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен, передає 24 Канал з посиланням на сайт Єврокомісії.

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Вона також повідомила, що найближчим часом буде представлена дорожня карта для реалізації плану повної відмови від російського газу.

Європейський Союз не має наміру збільшувати використання російського викопного палива. Натомість наразі активно розробляється план, спрямований на повну відмову від енергоресурсів із Росії.

Зупинка транзиту через Україну

Після припинення Україною транзиту російського газу з 1 січня, у Словаччині та Угорщині виникло різке невдоволення:

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо навіть пригрозив зупинити експорт електроенергії в Україну, якщо транзитні постачання не будуть відновлені.

А прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна має намір заблокувати продовження санкцій Європейського Союзу проти Росії у відповідь на припинення транзиту газу через Україну.

Зауважте! За словами речниці Єврокомісії, ЄС активно співпрацює з державами-членами щодо гарантування енергетичної безпеки, приділяючи особливу увагу Угорщині та Словаччині, які найбільше постраждали через зупинку транзиту російського газу через Україну.