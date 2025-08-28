Багато компаній з Європи вже шукають різні можливості закріпитися в Україні. Це можливо після завершення війни.

Як Європа може співпрацювати далі з Україною?

Зокрема йдеться про відбудову країни, повідомляє 24 Канал з посиланням на FT.

Дивіться також Зруйнована Охтирська ТЕЦ отримає гроші на відновлення: коли завершать відбудову

За даними Центру стратегічних і міжнародних досліджень, 40% конфліктів згасають без формальної угоди. Таку статистику наводять у тексті.

Проте проблиски прогресу в стратегії післявоєнної України дають інвесторам сигнал придивитися до компаній, які можуть отримати вигоду від відбудови країни,

– пишуть у FT.

Згідно з підрахунками українського уряду та багатосторонніх інституцій, за три роки вторгнення загальний рахунок на відбудову та відновлення оцінюється у 524 мільярдів доларів. Це сума на найближче десятиліття.

Кошти можна отримати шляхом залучення уряду та міжнародних донорів, включно з Євросоюзом та інституціями (наприклад, Світовий банк). Приватний сектор вже долучився до ремонтів та інших проєктів. Він може інвестувати близько 170 мільярдів доларів (або третину від загальної суми).

Коментарі під час звітів компаній свідчать, що понад сотня фірм уже приглядаються до можливостей в Україні. Відбудова інфраструктури – насамперед енергетики, транспорту й житла - потребує величезної кількості матеріалів і техніки, а також дизайнерів та інженерів,

– пояснює видання.

Також в країні можуть розвиватися компанії з відновлювальної енергетики. За даними FT, британська брокерська компанія Panmure Liberum вважає, що європейські компанії отримають непропорційно велику вигоду за рахунок великих інвестицій та досвіду роботи за регіональними стандартами безпеки та екології.

Що ще грає на руку Україні? До того ж важливо врахувати географічну близькість. Тож найбільше замовлень отримають компанії, що працюють в Україні чи у сусідніх країнах Східної Європи. Річ у тім, що має сенсу перевозити такі будівельні матеріали на великі відстані.

Зокрема уряд України презентував Програму дій, у якій відбудова є одним з пріоритетів. Так в країні запустять відповідні фонди за участі європейського капіталу.

Нагадаємо! Крім того, в Україні запрацював Американсько-Український інвестиційний фонд, в рамках якого планується щонайменше три інвестиційні проєкти.

Що відомо про новий проєкт з відбудови?