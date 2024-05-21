ЄС передасть Україні кошти від заморожених російських активів: на що підуть гроші

Україна має отримати прибуток від заморожених російських активів. Міністр закордонних справ Чехії повідомив, що 90% цих коштів підуть на військову підтримку.

Яку підтримку отримає Україна

Україна має отримати прибуток від заморожених російських активів. Зараз це орієнтовно 2,8 мільярда євро.

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Ці кошти будуть витрачені для підтримки обороноздатності України. Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський оголосив, що щонайменше 90% від вказаної суми спрямують саме на підтримку українського війська.