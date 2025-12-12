ЄС погодився заморозити російські активи на безстроковий термін

У п'ятницю, 12 грудня, Європейський Союз погодився заморозити активи російського центрального банку, які зберігаються в ЄС, на невизначений термін.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Читайте також Рішення було ухвалено, – експерт пояснив, що зупиняє виділення Україні заморожених активів Росії

Що відомо про використання російських активів?

За словами журналістів, Європейський Союз усунув значну перешкоду для використання цих коштів на підтримку оборони України від російської агресії.

ЄС прагне забезпечити Україні фінансування та можливість продовжувати боротьбу, оскільки вважає російське вторгнення загрозою власній безпеці,

– йдеться в матеріалі.

Для цього держави-члени ЄС планують залучити частину російських суверенних активів, які були заморожені після вторгнення Москви в Україну у 2022 році.

Рішення ЄС прокоментувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Я вітаю рішення Ради щодо нашої пропозиції продовжити замороження російських суверенних активів,

– написала вона.

За словами посадовиці, Європа надсилає Росії чіткий сигнал: доки триває ця жорстока агресивна війна, витрати для країни-агресорки зростатимуть.