ЕС согласился заморозить российские активы на бессрочный срок

В пятницу, 12 декабря, Европейский Союз согласился заморозить активы российского центрального банка, которые хранятся в ЕС, на неопределенный срок.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Что известно об использовании российских активов?

По словам журналистов, Европейский Союз устранил значительное препятствие для использования этих средств на поддержку обороны Украины от российской агрессии.

ЕС стремится обеспечить Украине финансирование и возможность продолжать борьбу, поскольку считает российское вторжение угрозой собственной безопасности,

– говорится в материале.