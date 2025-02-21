"Дешево і не російське": ЄС прагне замінити поставки газу від Москви

Європейський Союз прагне закуповувати більше газу в інших країн, зокрема і в США. Таким чином блок хоче позбутися залежності від російських поставок.

ЄС прагне збільшити закупівлю газу

Також блок планує швидше розширювати використання поновлюваних джерел енергії, аби скоротити загальну залежність від газу, пише 24 канал з посиланням на Reuters.

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Замість того щоб використовувати гроші платників податків, гроші громадян, для оплати газу, доходи від якого йдуть у військову скарбницю Путіна, нам потрібно переконатися, що ми виробляємо власну енергію,

– сказав комісар ЄС з енергетики Дан Йоргенсен.

Так ЄС пообіцяв відмовитися від російського викопного палива до 2027 року через вторгнення Росії в Україну. Водночас поставки російського трубопровідного газу впали вдесятеро, однак Євросоюз збільшив імпорт російського скрапленого природного газу минулого року.

Йоргенсен пояснив, що Брюссель готує зміни, які дозволять прискорити будівництво відновлюваних джерел енергії. Крім того, для галузей промисловості та опалення будинків, де газ неможливо швидко замінений електрикою, ЄС активізує свої зусилля для пошуку альтернативних джерел постачання.

А потім моя робота – переконатися, що це дешево і не російське,

– заявив комісар ЄС з енергетики.

Зауважте! Він зазначив, що потреба в газі все одно буде. Тому Євросоюзу доведеться шукати інші джерела, крім Росії, "а це також може означати більший імпорт зі США".

Які плани має Євросоюзу щодо поточної ситуації

Видання нагадує, що президент США Дональд Трамп ще до вступу на посаду зробив заяву, що ЄС очікують торгівельні мита, якщо країни Європи не збільшать імпорт нафти та газу зі Сполучених Штатів.

Європейська комісія безпосередньо не закуповує газ. Однак Єврокомісія розробила плани щодо взаємодії з постачальниками СПГ та розгляду можливості інвестування в інфраструктуру експорту СПГ за кордоном. Таким чином блок прагне спробувати укласти довгостроковіші контракти зі стабільними цінами.

Згідно із законодавством ЄС, європейські газові контракти мають закінчитися до 2049 року. Це має відповідати меті блоку по боротьбі зі зміною клімату - досягненню нульових викидів до 2050 року.

Дан Йоргенсен відмовився коментувати проєкти документів, що просочилися в пресу. Але він підтвердив, що Єврокомісія працює над посиленням контролю за газовим ринком, щоб уникнути спекулятивної торгівлі, що спричиняє стрибки цін. до того ж наступного тижня з'явиться пропозиція щодо "фінансових інструментів", які покликані відокремити роздрібні ціни на електроенергію від високих цін на газ.

Зверніть увагу! Попри швидке розширення використання поновлюваних джерел енергії в Європі, ціна на газ продовжує визначати ціну на електроенергію, яку сплачують багато європейських споживачів.