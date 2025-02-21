ЕС стремится увеличить закупку газа

Также блок планирует быстрее расширять использование возобновляемых источников энергии, чтобы сократить общую зависимость от газа, пишет 24 канал со ссылкой на Reuters.

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Вместо того чтобы использовать деньги налогоплательщиков, деньги граждан, для оплаты газа, доходы от которого идут в военную казну Путина, нам нужно убедиться, что мы производим собственную энергию,

– сказал комиссар ЕС по энергетике Дан Йоргенсен.

Так ЕС пообещал отказаться от российского ископаемого топлива до 2027 года из-за вторжения России в Украину. В то же время поставки российского трубопроводного газа упали в десять раз, однако Евросоюз увеличил импорт российского сжиженного природного газа в прошлом году.

Йоргенсен объяснил, что Брюссель готовит изменения, которые позволят ускорить строительство возобновляемых источников энергии. Кроме того, для отраслей промышленности и отопления домов, где газ невозможно быстро заменить электричеством, ЕС активизирует свои усилия для поиска альтернативных источников снабжения.

А потом моя работа – убедиться, что это дешево и не российское,

– заявил комиссар ЕС по энергетике.

Заметьте! Он отметил, что потребность в газе все равно будет. Поэтому Евросоюзу придется искать другие источники, кроме России, "а это также может означать больший импорт из США".

Какие планы имеет Евросоюза относительно текущей ситуации

Издание напоминает, что президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность сделал заявление, что ЕС ожидают торговые пошлины, если страны Европы не увеличат импорт нефти и газа из Соединенных Штатов.

Европейская комиссия непосредственно не закупает газ. Однако Еврокомиссия разработала планы по взаимодействию с поставщиками СПГ и рассмотрения возможности инвестирования в инфраструктуру экспорта СПГ за рубежом. Таким образом блок стремится попытаться заключить долгосрочные контракты со стабильными ценами.

Согласно законодательству ЕС, европейские газовые контракты должны закончиться до 2049 года. Это должно соответствовать цели блока по борьбе с изменением климата - достижению нулевых выбросов к 2050 году.

Дан Йоргенсен отказался комментировать просочившиеся в прессу проекты документов,. Но он подтвердил, что Еврокомиссия работает над усилением контроля за газовым рынком, во избежание спекулятивной торговли, что вызывает скачки цен. к тому же на следующей неделе появится предложение по "финансовым инструментам", которые призваны отделить розничные цены на электроэнергию от высоких цен на газ.

Обратите внимание! Несмотря на быстрое расширение использования возобновляемых источников энергии в Европе, цена на газ продолжает определять цену на электроэнергию, которую платят многие европейские потребители.