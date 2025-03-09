ЄС продовжить відмову від російського газу, – фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз залишається на шляху досягнення енергетичної незалежності. ЄС не повернеться до російських енергоносіїв.

Вона наголосила на необхідності уникати можливих лазівок для обходу санкцій. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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Європа продовжить відмову від російських енергоносіїв

Європейський Союз залишається відданим плану повного припинення постачання російського газу, заявила в неділю президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Союз рухатиметься до енергетичної незалежності.

Виступаючи в Брюсселі, вона наголосила, що цей процес є "абсолютно необхідним" і потребує ретельного контролю, щоб уникнути будь-яких лазівок для обходу санкцій.

Ми досягли успіху, але ми завжди бачимо, звичайно, що є лазівки, з якими ми повинні бути обережними і працювати над ними,

– додала фон дер Ляєн, вказавши на потребу в подальшій роботі для забезпечення ефективності санкцій проти Росії.