ЄС тисне на Росію напередодні переговорів та дає "зелене світло" санкціям

Посли дали зелене світло 17-му пакету санкцій проти Росії. Паралельно також були схвалено нові санкції.

ЄС "дає зелене світло" новим санкціям проти Росії

Вони зачіпають порушення прав людини, гібридні втручання по всьому світу та розповсюдження хімічної зброї, пише 24 Канал з посиланням на кореспондента Радіо Свобода Рікарда Йозвяка.

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Очікується, що країни-члени ЄС досягнуть попередньої згоди щодо 17-го пакету санкцій проти Росії 14 травня, напередодні можливих переговорів між Росією та Україною в Туреччині. Про це повідомляє Bloomberg.

Заходи, які мають бути офіційно ухвалені наступного тижня, є менш масштабними порівняно з попередніми раундами,

– зазначають у тексті.

Вони здебільшого спрямовані на такі галузі:

"тіньовий флот" нафтових танкерів Росії;

осіб і організації, які допомагають Москві обходити енергетичні обмеження.

Чи відбувається тиск через наближення перемовин? Додатковий тиск накладається на тлі заяви Президента України Володимира Зеленського про намір провести прямі переговори з Володимиром Путіним у Туреччині в четвер, хоча він зазначив, що має мало надії на участь російського лідера. Президент США Дональд Трамп направляє на переговори державного секретаря Марко Рубіо.

Зауважте! Водночас деякі держави-члени ЄС закликають Єврокомісію розглянути способи, як обійти опозицію Угорщини, щоб просунути процес вступу України до ЄС.