ЕС "дает зеленый свет" новым санкциям против России

Они затрагивают нарушения прав человека, гибридные вмешательства по всему миру и распространение химического оружия, пишет 24 Канал со ссылкой на корреспондента Радио Свобода Рикарда Йозвяка.

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Ожидается, что страны-члены ЕС достигнут предварительного согласия относительно 17-го пакета санкций против России 14 мая, накануне возможных переговоров между Россией и Украиной в Турции. Об этом сообщает Bloomberg.

Меры, которые должны быть официально приняты на следующей неделе, являются менее масштабными по сравнению с предыдущими раундами,

– отмечают в тексте.

Они в основном направлены на такие отрасли:

"теневой флот" нефтяных танкеров России;

лиц и организации, которые помогают Москве обходить энергетические ограничения.

Происходит ли давление из-за приближения переговоров? Дополнительное давление накладывается на фоне заявления Президента Украины Владимира Зеленского о намерении провести прямые переговоры с Владимиром Путиным в Турции в четверг, хотя он отметил, что имеет мало надежды на участие российского лидера. Президент США Дональд Трамп направляет на переговоры государственного секретаря Марко Рубио.

Заметьте! В то же время некоторые государства-члены ЕС призывают Еврокомиссию рассмотреть способы, как обойти оппозицию Венгрии, чтобы продвинуть процесс вступления Украины в ЕС.