ЄС "дає зелене світло" новим санкціям проти Росії

Вони зачіпають порушення прав людини, гібридні втручання по всьому світу та розповсюдження хімічної зброї, пише 24 Канал з посиланням на кореспондента Радіо Свобода Рікарда Йозвяка.

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Очікується, що країни-члени ЄС досягнуть попередньої згоди щодо 17-го пакету санкцій проти Росії 14 травня, напередодні можливих переговорів між Росією та Україною в Туреччині. Про це повідомляє Bloomberg.

Заходи, які мають бути офіційно ухвалені наступного тижня, є менш масштабними порівняно з попередніми раундами,

– зазначають у тексті.

Вони здебільшого спрямовані на такі галузі:

"тіньовий флот" нафтових танкерів Росії;

осіб і організації, які допомагають Москві обходити енергетичні обмеження.

Чи відбувається тиск через наближення перемовин? Додатковий тиск накладається на тлі заяви Президента України Володимира Зеленського про намір провести прямі переговори з Володимиром Путіним у Туреччині в четвер, хоча він зазначив, що має мало надії на участь російського лідера. Президент США Дональд Трамп направляє на переговори державного секретаря Марко Рубіо.

Зауважте! Водночас деякі держави-члени ЄС закликають Єврокомісію розглянути способи, як обійти опозицію Угорщини, щоб просунути процес вступу України до ЄС.