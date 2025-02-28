Поки Трамп тисне митами: ЄС укріплює союз із новим партнером

На тлі погроз Дональда Трампа щодо запровадження нових мит Євросоюз активно шукає нових впливових партнерів. Одним із кроків стало рішення укласти пакт про вільну торгівлю.

Яка країна стане новим партнером ЄС

Європейський Союз та Індія досягли домовленості про укладення пакту про вільну торгівлю. Урсула фон дер Ляєн під час візиту в Нью-Делі заявила, що Індія і ЄС прагнутимуть укласти угоду вже цього року, передає 24 Канал із посиланням на Politico.

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Вона підкреслила, що зміцнення партнерства з Індією, яке охоплює торгівлю, технології, безпеку та оборону, стане ключовим елементом європейської політики в найближчій перспективі та на довгі роки вперед.

Угода про вільну торгівлю між ЄС та Індією стане найбільшою угодою такого роду у світі. Я прекрасно розумію, що це буде нелегко. Але це партнерство настає в потрібний момент для нас обох,

– заявила глава Єврокомісії.

До цього Індія та ЄС відновили переговори про угоду про вільну торгівлю у 2021 році. Попри повільний поступ, зараз обидві сторони налаштовані посилювати співпрацю, щоб спільно протистояти тарифному тиску США та агресивній торгівельній політиці Китаю.