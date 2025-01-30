Чи вплине транзит російського газу на мирні переговори: у Єврокомісії дали чітку відповідь

Раніше у мережі ширилась інформація, відновлення постачання російського газу до ЄС може прискорити завершення війни в Україні. У Єврокомісії прокоментували ці повідомлення.

Чи вплине транзит російського газу на завершення війни

Представниця Єврокомісії Паула Піньо під час брифінгу в Брюсселі спростувала інформацію, оприлюднену Financial Times, про можливий зв’язок між транзитом російського газу через Україну та мирними переговорами, передає 24 Канал із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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Вона зазначила, що позиція ЄС щодо мирних переговорів є добре відомою. Коли ці переговори відбудуться, вони будуть з Україною.

Коли у нас будуть такі переговори, коли цей момент настане, це буде з Україною, і ми не підтверджуємо жодних зв’язків, про які йдеться в ранковій статті про будь-які зв’язки між транзитом газу через Україну та будь-якими мирними переговорами,

– заявила Піньо.

Представниця Єврокомісії також підтвердила наміри поступово відмовитися від імпорту російського газу. Втім, за даними джерел Financial Times, ідею відновлення постачання найбільше підтримують німецькі та угорські чиновники.