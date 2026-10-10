ЄС готує найбільший пакет санкційних обмежень проти Росії з початку війни

У понеділок, 12 жовтня, міністри закордонних справ країн Європейського Союзу мають намір затвердити нові обмеження проти Росії. Це має бути найбільший санкційний пакет проти військової машини країни-агресорки від початку повномасштабного вторгнення.

Рішення ухвалюють на тлі чергового загострення, коли внаслідок російських ударів за два дні загинули понад 80 українських цивільних осіб. Про це повідомила Кая Каллас у власних соцмережах.

Що кажуть у ЄС?

Росія посилила ескалацію проти цивільних, вбивши десятки людей за останні дні. Окрім масованих ударів по Україні, країна-агресорка відчутно активізувала гібридні атаки безпосередньо проти держав-членів Європейського Союзу та союзників по НАТО.

У заяві посадовица наголошує, що будь-яке призупинення обмежень, зокрема на російське дизельне пальне, надає Москві додаткові доходи для ведення бойових дій. Саме тому європейські країни категорично відмовляються послаблювати тиск на кремлівський режим.

Зараз не час послаблювати тиск на Росію, і Європа цього не робитиме,

– написала Каллас.

Вона підкреслила, що новий перелік санкцій, який планується до затвердження, стане наймасштабнішим розширенням персональних та секторальних обмежень, спрямованих на блокування військово-промислового комплексу Росії з початку повномасштабного вторгнення.

Раніше уряд Німеччини повідомив, що не скасовуватиме обмеження на імпорт російського дизельного пального слідом, попри угоду Дональда Трампа з Володимиром Путіним. У Берліні підкреслили, що продовжать дотримуватися чинних ембарго та працюватиме над новими економічними обмеженнями проти Москви та підтримуватимуть Київ.