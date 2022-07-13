Євро та долар в обмінниках зрівнялись у ціні: готівковий курс валют 13 липня

Купити євро в обміннику коштує так само як і долар. Загалом курс валют щодо гривні продовжує рости 13 липня. Детальніше з готівковим курсом можна ознайомитись далі.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 13 липня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 36,80 гривні за долар при купівлі (+60 копійок). Тоді як продають валюту в банках за 37,80 гривень за долар (+40 копійок).

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Євро банки купують за 36,80 гривень (+30 копійок), а продають в середньому за 37,95 гривні за євро (+45 копійок);

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 37,57 гривні (+19 гривня), а продають – за 37,88 гривні (+6 копійок), за даними finance.ua.

(+19 гривня), а продають – за (+6 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 37,57 гривні (+13 копійки) та продаж – 38,04 гривні (+1 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,30 гривень (+30 копійок), а продаж – 37,70 гривні (+37 копійок).

(+30 копійок), а продаж – (+37 копійок). Євро продають по 37,40 гривень (+20 копійок), а купують за 37,90 гривні (+30 копійок).

Що потрібно знати українцям про фінансову ситуацію

Міжнародні резерви України у цьому місяці до 2,34 мільярда доларів через продаж валюти НБУ на міжбанківському ринку.

Від 24 лютого цього року Нацбанк "надрукував" 255 мільйонів гривень. Найбільшим джерелом фінансування бюджету-2022 від початку війни став "друк валюти" та продаж держоблігацій (ОВДП), включаючи військові облігації.

Інфляція в Україні у червні пришвидшилась до 21,5% річних проти 18% у травні. Це було зумовлене шоками пропозиції, спричиненими повномасштабною війною, пояснив регулятор.

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