Євро та долар подорожчали на "чорному ринку": готівковий курс валют 8 липня

Курс євро та долара продовжує рости на готівковому ринку. Найбільше курс зріс на "чорному ринку". Детально про актуальний курс в банках та обмінниках 8 липня, розповідаємо далі.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 5 липня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 35,45 гривні за долар при купівлі (+ 35 копійок). Тоді як продають валюту в банках за 36,10 гривень за долар (+ 50 копійок).

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Євро банки купують за 36 гривень (+ 30 копійок), а продають в середньому за 36,90 гривні за євро (– 30 копійок);

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 35,83 гривні (+ 28 копійок), а продають – за 36,09 гривні (+ 32 копійки), за даними finance.ua.

(+ 28 копійок), а продають – за (+ 32 копійки), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 36,53 гривні (+ 20 копійок) та продаж – 36,87 гривні (+ 20 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 35,80 гривні (+ 77 копійок), а продаж – 36,07 гривні (+ 47 копійок).

(+ 77 копійок), а продаж – (+ 47 копійок). Євро продають по 36,60 гривні (+ 40 копійок), а купують за 36,90 гривні (+ 45 копійок).

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