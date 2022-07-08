Курс валют у банках
За даними "Мінфіну", 5 липня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 35,45 гривні за долар при купівлі (+ 35 копійок). Тоді як продають валюту в банках за 36,10 гривень за долар (+ 50 копійок).
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Євро банки купують за 36 гривень (+ 30 копійок), а продають в середньому за 36,90 гривні за євро (– 30 копійок);
Курс в обмінниках України
- В обмінниках купують долар США в середньому за 35,83 гривні (+ 28 копійок), а продають – за 36,09 гривні (+ 32 копійки), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 36,53 гривні (+ 20 копійок) та продаж – 36,87 гривні (+ 20 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 35,80 гривні (+ 77 копійок), а продаж – 36,07 гривні (+ 47 копійок).
- Євро продають по 36,60 гривні (+ 40 копійок), а купують за 36,90 гривні (+ 45 копійок).
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Що потрібно знати українцям про фінансову ситуацію
- Споживча інфляція у червня в Україні сягнула 20,1% річних. Однак заступник глави НБУ Ніколайчук вважає, що українці можуть не боятись гіперінфляції, це дуже нереалістичний сценарій. В НБУ прогнозують, що інфляція сягне 20+% за підсумками 2022 року.
- Також у червні НБУ агресивно підвищив облікову ставку до 25%. На думку регулятора, завдяки цьому депозити стануть прибутковішими, водночас сильного впливу на кредити це рішення не матиме.
- У червні міжнародні резерви України скоротились на 9,3% до 2,34 мільярда доларів. Все через продаж валюту НБУ на міжбанку.
- Від початку повномасштабної війни Нацбанк "надрукував" 255 мільйонів гривень, що стало разом з держоблігаціями (ОВДП).
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