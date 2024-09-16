Офіційне євро сягне 46 гривень

За вихідні євро рекордно зросло на понад 30 копійок. Завтра очікується, що ціна сягне нової цінової позначки у 46 гривень.

Офіційний курс 16 вересня

За даними НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,31 гривні. Тобто ціна валюти виросла на 4 копійки.

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Офіційний курс євро натомість становить 45,79 гривні. Відповідно, ціна цієї валюти виросла на 34 копійки.

Станом на 17 вересня, курс від НБУ буде такий:

долар – 41,35 гривні,

євро – 46 гривень.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 16 вересня курс долара на готівковому ринку становив:

У банках: купівля – 41,10 гривні, а продаж – 41,60 гривні .

купівля – а продаж – . На чорному ринку: купівля – 41,50 гривні , а продаж – 41,60 гривні.

купівля – , а продаж – В обмінниках: купівля – на рівні 41,20 гривні, а продаж – 41,70 гривні.

Який прогнозують курс цього тижня

Банкірка Анна Золотько у коментарі 24 Каналу розповіла, що важливим чинником впливу на курсові тренди цього тижня може стати засідання комітету з монетарної політики НБУ та рішення щодо облікової ставки.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Більшість учасників ринку схиляється до думки, що у вересні регулятор не змінюватиме її. Але це лише прогнози й будь-яке інше рішення регулятора може як надати підтримку гривні, так і підсилити попит.

Як зазначає Золотько, цього тижня значних змін очікувати не варто попри все.

Цікаво! Котирування на міжбанку знаходитимуться в діапазоні 41,10 – 41,60 гривні за долар. А вартість долара у готівковому сегменті коливатиметься в межах коридору 41,30 – 41,80 гривні за долар.