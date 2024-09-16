Офіційний курс 16 вересня
За даними НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,31 гривні. Тобто ціна валюти виросла на 4 копійки.
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Офіційний курс євро натомість становить 45,79 гривні. Відповідно, ціна цієї валюти виросла на 34 копійки.
Станом на 17 вересня, курс від НБУ буде такий:
- долар – 41,35 гривні,
- євро – 46 гривень.
Курс долара на готівковому ринку
Станом на ранок 16 вересня курс долара на готівковому ринку становив:
- У банках: купівля – 41,10 гривні, а продаж – 41,60 гривні.
- На чорному ринку: купівля – 41,50 гривні, а продаж – 41,60 гривні.
- В обмінниках: купівля – на рівні 41,20 гривні, а продаж – 41,70 гривні.
Який прогнозують курс цього тижня
Банкірка Анна Золотько у коментарі 24 Каналу розповіла, що важливим чинником впливу на курсові тренди цього тижня може стати засідання комітету з монетарної політики НБУ та рішення щодо облікової ставки.
Більшість учасників ринку схиляється до думки, що у вересні регулятор не змінюватиме її. Але це лише прогнози й будь-яке інше рішення регулятора може як надати підтримку гривні, так і підсилити попит.
Як зазначає Золотько, цього тижня значних змін очікувати не варто попри все.
Цікаво! Котирування на міжбанку знаходитимуться в діапазоні 41,10 – 41,60 гривні за долар. А вартість долара у готівковому сегменті коливатиметься в межах коридору 41,30 – 41,80 гривні за долар.