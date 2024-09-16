Официальный курс 16 сентября

По данным НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,31 гривны. То есть цена валюты выросла на 4 копейки.

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Официальный курс евро взамен составляет 45,79 гривны. Соответственно, цена этой валюты выросла на 34 копейки.

По состоянию на 17 сентября, курс от НБУ будет такой:

доллар – 41,35 гривны,

евро – 46 гривен.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 16 сентября курс доллара на наличном рынке составлял:

В банках: покупка – 41,10 гривны, а продажа – 41,60 гривны .

покупка – а продажа – . На черном рынке: покупка – 41,50 гривны , а продажа – 41,60 гривны.

покупка – , а продажа – В обменниках: покупка – на уровне 41,20 гривны, а продажа – 41,70 гривны.

Какой прогнозируют курс на этой неделе

Банкир Анна Золотько в комментарии 24 Канала рассказала, что важным фактором влияния на курсовые тренды на этой неделе может стать заседание комитета по монетарной политике НБУ и решение по учетной ставке.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Большинство участников рынка склоняется к мнению, что в сентябре регулятор не будет менять ее. Но это только прогнозы и любое другое решение регулятора может как оказать поддержку гривне, так и усилить спрос.

Как отмечает Золотько, на этой неделе значительных изменений ожидать не стоит несмотря ни на что.

Интересно! Котировки на межбанке будут находиться в диапазоне 41,10 – 41,41 60 гривны за доллар. А стоимость доллара в наличном сегменте будет колебаться в пределах коридора 41,30 – 41,80 гривны за доллар.