Україна розглядає перехід з долара на євро, – Reuters

Глава НБУ Андрій Пишний заявив, що Україна може відмовитися від долара як основної валюти для прив’язки курсу гривні – на користь євро. На це є кілька вагомих причин.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Чому Україна розглядає перехід з долара на євро

Пишний розповів, що потенційний вступ України до Євросоюзу, посилення ролі ЄС у забезпеченні обороноздатності України, а також "більша волатильність на світових ринках і ймовірність фрагментації глобальної торгівлі" змушують переглянути можливість відмови від долара США як основної валюти курсової прив'язки.

Пишний зазначив, що перехід до євро як базової валюти – складна робота, яка "потребує якісної, різнобічної підготовки".

Чому перехід на євро сприятиме економічному зростанню

За словами очільника НБУ, пожвавлення інвестиційної та споживчої активності завдяки зближенню з Європою та нормалізація економіки допомогли б економічному зростанню. За його прогнозами, це дозволить українській економіці зрости на 3,7 – 3,9% у найближчі два роки.

Водночас Пишний зауважив, що економічна траєкторія країни багато в чому залежать від перебігу війни з Росією.

Швидке припинення війни однозначно було б позитивним сценарієм із хорошими економічними результатами, якби воно включало гарантії безпеки для України,

– зазначив очільник НБУ.

Однак, за його словами, "для повної реалізації економічних вигод від припинення війни, ймовірно, потрібен час".

Які є очікування щодо зовнішнього фінансування

У контексті зовнішнього фінансування Пишний розповів, що цього року в НБУ очікують надходження 55 мільярдів доларів, які не тільки покриють дефіцит бюджету, але й будуть залучені і для резерву державних фінансів на наступні роки, коли обсяги допомоги можуть скоротитися.

"Ми прогнозуємо, що у 2026 році Україна отримає близько 17 млрд доларів, а у 2027 році – 15 мільярдів доларів", – заявив Пишний.

Яка ситуація із доларом

У виданні зауважили, що після повернення Дональда Трампа на пост президента США, впав більш ніж на 9% порівняно з кошиком основних валют, адже інвестори відмовляються від володіння американськими активами.

Попри це, долар залишається домінуючою валютою на валютному ринку, хоча частка транзакцій у євро "помірно" зростає.