Євро здивувало ціною: на скільки НБУ опустив валюту

Вартість офіційного євро опустилося нижче аніж 44 гривні за валюту. Тобто валюта за останню добу втратила рекордні 49 копійок.

Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,29 гривні. Тобто ціна валюти не змінилася проти 11 листопада.

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Офіційний курс євро натомість становить 43,99 гривні. Тобто, ціна впала на 49 копійок.

Станом на 13 листопада курс НБУ буде такий:

долар – 41,37 гривні,

євро – 43,94 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 12 листопада курс долара на готівковому ринку становив:

У банках: купівля – 41,15 гривні, продаж – по 41,65 гривні,

купівля – продаж – На чорному ринку: купівля – 41,65 гривні, продаж – по 41,70 гривні,

купівля – продаж – В обмінниках: купівля – 41,40 гривні, продаж – 41,79 гривні.

Курс перед прийдешніми святами

За словами банкіра Тараса Лєсвого, якими він поділився з 24 Каналом, через те, що свята вже зовсім не за горами громадяни частіше здійснюватимуть покупки, а це впливатиме на валютний ринок. Йдеться, зокрема, про покупки до "чорної п'ятниці", що наприкінці листопада.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Ми перебуваємо на порозі знижкових "чорних п’ятниць", різдвяно-новорічних свят, що позитивно позначиться на балансі попиту та пропозиції. Адже частина громадян купуватиме валюту, а частина громадян витрачатиме валюту, обмінюючи її на гривню задля здійснення запланованих покупок.

До речі, за прогнозами банкірки Анни Золотько для 24 Каналу, готівковий ринок цього тижня намагатиметься утримати вартість долара вище позначки 41,50 гривні за долар. Відтак діапазон коливання становитиме від 41,40 гривні до 41,60 гривні за долар.