Євро знову ледь не обвалилося: на скільки подешевшала валюта

Курс євро від НБУ, станом на 3 грудня, на 18 копійок менший, аніж вчора. Водночас курс долара трішки виріс в ціні. Завтра очікується, що обидві валюти додадуть в ціні.

Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,64 гривні. Тобто ціна валюти виросла на 6 копійок проти 2 грудня. Офіційний курс євро натомість становить 43,72 гривні. Тобто ціна впала на 18 копійок.

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Станом на 4 грудня курс НБУ буде такий:

долар – 41,69 гривні,

євро – 43,82 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 3 грудня курс долара на готівковому ринку становив:

У банках: купівля – 41,45 гривні, продаж – по 41,90 гривні,

купівля – продаж – На чорному ринку: купівля – 41,91 гривні, продаж – по 41,95 гривні,

купівля – продаж – В обмінниках: купівля – 41,30 гривні, продаж – 41,94 гривні.

Який курс долара цього тижня

Як розповідає банкірка Анна Золотько для 24 Каналу, тренд на підвищення попиту на валюту може тривати й цього тижня. Посилений попит може зберігатися через перехідну дату, масовані виплати українцям зарплат та об'ємне погашення ОВДП в середині тижня.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank На мою думку, протягом цього тижня вартість долара у готівковому сегменті коливатиметься в діапазоні 41,6 – 42 гривень за долар.

Золотько нагадує, що НБУ продовжить підтримувати національну валюту, тож значного подорожчання долара очікувати не варто.