Євро знову ледь не обвалилося: на скільки подешевшала валюта
Курс євро від НБУ, станом на 3 грудня, на 18 копійок менший, аніж вчора. Водночас курс долара трішки виріс в ціні. Завтра очікується, що обидві валюти додадуть в ціні.
Офіційний курс валют
Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,64 гривні. Тобто ціна валюти виросла на 6 копійок проти 2 грудня. Офіційний курс євро натомість становить 43,72 гривні. Тобто ціна впала на 18 копійок.
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Станом на 4 грудня курс НБУ буде такий:
- долар – 41,69 гривні,
- євро – 43,82 гривні.
Курс долара на готівковому ринку
Станом на ранок 3 грудня курс долара на готівковому ринку становив:
- У банках: купівля – 41,45 гривні, продаж – по 41,90 гривні,
- На чорному ринку: купівля – 41,91 гривні, продаж – по 41,95 гривні,
- В обмінниках: купівля – 41,30 гривні, продаж – 41,94 гривні.
Який курс долара цього тижня
Як розповідає банкірка Анна Золотько для 24 Каналу, тренд на підвищення попиту на валюту може тривати й цього тижня. Посилений попит може зберігатися через перехідну дату, масовані виплати українцям зарплат та об'ємне погашення ОВДП в середині тижня.
На мою думку, протягом цього тижня вартість долара у готівковому сегменті коливатиметься в діапазоні 41,6 – 42 гривень за долар.
Золотько нагадує, що НБУ продовжить підтримувати національну валюту, тож значного подорожчання долара очікувати не варто.