Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,64 гривны. То есть цена валюты выросла на 6 копеек против 2 декабря. Официальный курс евро зато составляет 43,72 гривны. То есть цена упала на 18 копеек.

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

По состоянию на 4 декабря курс НБУ будет такой:

доллар – 41,69 гривны,

евро – 43,82 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 3 декабря курс доллара на наличном рынке составлял:

В банках: покупка – 41,45 гривны, продажа – по 41,90 гривны,

покупка – продажа – На черном рынке: покупка – 41,91 гривны, продажа – по 41,95 гривны,

покупка – продажа – В обменниках: покупка – 41,30 гривны, продажа – 41,94 гривны.

Какой курс доллара на этой неделе

Как рассказывает банкир Анна Золотько для 24 Канала, тренд на повышение спроса на валюту может продолжаться и на этой неделе. Усиленный спрос может сохраняться из-за переходной даты, массированные выплаты украинцам зарплат и объемное погашение ОВГЗ в середине недели.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank По моему мнению, течение этой недели стоимость доллара в наличном сегменте будет колебаться в диапазоне 41,6 – 42 гривен за доллар.

Золотько напоминает, что НБУ продолжит поддерживать национальную валюту, поэтому значительного подорожания доллара ожидать не стоит.