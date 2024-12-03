Кто из пенсионеров получит доплаты

Так в декабре надбавки получат пожилые люди, которым в течение месяца исполнится 70,75 или 80 лет, передает 24 канал со ссылкой на Пенсионный фонд.

Читайте также Стоит ли пенсионерам работать после выхода на пенсию: объяснили в ПФУ

Так размер ежемесячной компенсационной доплаты зависит от возраста пенсионера. Поэтому доплату начинают начислять со дня достижения этого возраста.

Заметьте! Начисление доплаты начинается не с начала календарного месяца, а после дня рождения. Именно поэтому за первый месяц она будет выплачена не полностью, а пропорционально данному количеству дней.

Какой размер доплат для пенсионеров

"Возрастные надбавки" назначаются автоматически. Но только если пенсия украинца не превышает 10 340,35 гривны.

В таком случае начисление имеет такой размер:

после 70 лет – 300 гривен в месяц;

после 75 лет – 456 гривен в месяц;

после 80 лет – 570 гривен в месяц.

Обратите внимание! Начисление доплаты начинается не с начала календарного месяца, а после дня рождения. Именно поэтому за первый месяц она будет выплачена не полностью, а пропорционально данному количеству дней.