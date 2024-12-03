Хто з пенсіонерів отримає доплати

Так у грудні надбавки отримають люди похилого віку, яким протягом місяця виповниться 70,75 чи 80 років, передає 24 канал з посиланням на Пенсійний фонд.

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Так розмір щомісячної компенсаційної доплати залежить від віку пенсіонера. Тому доплату починають нараховувати від дня досягнення цього віку.

Зауважте! Нарахування доплати розпочинається не від початку календарного місяця, а після дня народження. Саме тому за перший місяць вона буде виплачена неповністю, а пропорційно до даної кількості днів.

Який розмір доплат для пенсіонерів

"Вікові надбавки" призначаються автоматично. Але тільки якщо пенсія українця не перевищує 10 340,35 гривні.

У такому випадку нарахування має такий розмір:

після 70 років – 300 гривень на місяць;

після 75 років – 456 гривень на місяць;

після 80 років – 570 гривень на місяць.

Зверніть увагу! Нарахування доплати розпочинається не від початку календарного місяця, а після дня народження. Саме тому за перший місяць вона буде виплачена неповністю, а пропорційно до даної кількості днів.