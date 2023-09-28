Євро суттєво подешевшало: ціна опустилася нижче 40 гривень
28 вересня 2023, 10:02Читать новость на русском
Після різкого спаду вартості при продажі та купівлі на сьогодні долар все ще трішки коливається в ціні. Втім цього не скажеш про євро, яке в обмінниках різко обвалилося в ціні.
Курс валют у банках
- У "Мінфіні" зазначили, що 28 вересня купівля готівкового долара в українських банках становить в середньому 37,6 гривні (-10 копійок проти 27 вересня), а продаж – 38,25 гривні (-5 копійок).
Читайте також Попит перевищує пропозицію: яка ситуація на валютному ринку
- Купівля готівкового євро в середньому відбувається за 40,12 гривні (-18 копійок), а продають в середньому за 41 гривню (-10 копійок).
Курс в обмінниках
- В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,77 гривні (без змін), а продаж – 38,25 гривні (+5 копійок), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 39,86 гривні (-62 копійки), а продаж – 40,96 гривні (+13 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,05 гривні (-5 копійок), а продаж – 38,2 гривні (-2 копійки).
- Євро купують за 40,48 гривні (-12 копійок), а продають за 40,77 гривні (-13 копійок).
Попит на валюту перевищує пропозицію
Обсяги продажу іноземної валюти минулого тижня становили 823,5 мільйона доларів. Цікаво, що для НБУ потрібно зберігати значні обсяги продажу, аби надалі збалансовувати ринок.
Незважаючи на певне скорочення попиту на іноземну валюту з боку клієнтів банків, він продовжує суттєво перевищувати її пропозицію на міжбанківському ринку.