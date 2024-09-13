З нового тижня євро різко подорожчає

НБУ з 16 вересня встановить курс євро на 34 копійки дорожчим, аніж зараз. Водночас за останню добу європейська валюта навпаки подешевшала несуттєво, а долар виріс на 9 копійок.

Офіційний курс 13 вересня

За даними НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,27 гривні. Тобто ціна валюти виросла на 9 копійок.

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Офіційний курс євро натомість становить 45,45 гривні. Відповідно, ціна цієї валюти впала на 3 копійок.

Станом на 16 вересня, курс від НБУ буде такий:

долар – 41,31 гривні,

євро – 45,79 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 13 вересня курс долара на готівковому ринку становив:

У банках: купівля – 41,10 гривні, а продаж – 41,55 гривні .

купівля – а продаж – . На чорному ринку: купівля – 41,40 гривні , а продаж – 41,50 гривні.

купівля – , а продаж – В обмінниках: купівля – на рівні 40,80 гривні, а продаж – 41,56 гривні.

Який буде курс долар та євро на міжбанку

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що з 16 вересня на валютному ринку змін суттєвих не очікується. Коливання будуть присутні, але незначні.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Можна сказати, що на даний час валютний ринок перебуватиме під "наглядом" регулятора, що стане справжньою "загатою" від будь-яких неочікуваних і найголовніше – небажаних різких змін.

Лєсовий спрогнозував, що на міжбанку наступного тижня курс долара триматиметься діапазону в 41 – 41,6 гривні, а курс євро – 44 – 46 гривень.