Офіційне євро обвалилося

За останню добу офіційний курс долара впав на 1 копійку, а у той час, офіційний курс євро впав на 60 копійок. Ціна обох валют також впаде 14 травня.

Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара США торгується по 41,53 гривні. Тобто ціна валюти впала на 1 копійку проти 12 травня. Офіційний курс євро натомість становить 46,15 гривні. Тобто ціна впала на 60 копійок.

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Станом на 14 травня курс НБУ буде такий:

долар – 41,50 гривні,

євро – 46,09 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 13 травня курс долара становить на готівковому ринку:

у банках: купівля – 41,15 гривні , продаж – по 41,80 гривні ,

, продаж – , на чорному ринку: купівля – 41,50 гривні , продаж – по 41,54 гривні ,

, продаж – , в обмінниках: купівля – по 40,87 гривні, продаж – по 41,57 гривні.

По скільки був долар

Для 24 Каналу банкір Ганна Золотько розповів, що минулого тижня НБУ послабив багато обмежень, запроваджених для бізнесу з початку війни.

Відтак, Нацбанк зняв частину обмежень на погашення зовнішніх кредитів, здійснення форвардних угод, фінансування закордонних представництв і розрахунки корпоративними картками за кордоном.

Ганна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Спостерігали лише незначне зниження вартості валюти на початку тижня, а найдешевше придбати її можна було у середу: 41,20 – 41,80 гривні за долар.

Банкірка додала, що найнижча пропозиція валюти була зафіксована в понеділок, а найбільший попит – у середу та четвер. Але на всіх етапах регулятор компенсував структурний дефіцит.